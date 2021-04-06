В Иране 10 чиновников обвинены в крушении пассажирского самолета МАУ со 176-ю людьми на борту, который был сбит ракетой в январе 2020 года.

Об этом сообщает АР со ссылкой на иранского военного прокурора Тегерана Голамаббаса Торки.

Обвинения выдвинули после того, как в прошлом месяце Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета о сбитом рейсе № PS752 Международных авиалиний Украины. Причиной крушения была указана человеческая ошибка, но следствие не назвало виновных в инциденте.

При этом прокурор также не назвал виновных, когда объявил обвинительные заключения во вторник, 6 апреля.

"Также было вынесено обвинительное заключение по делу об украинском самолете, и было проведено серьезное и точное расследование, и были вынесены обвинительные заключения в отношении 10 виновных", - цитируют прокурора Торки Мизан, который не стал вдаваться в подробности.

Напомним, согласно отчету Ирана, причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в окрестностях Тегерана стала ошибка оператора системы ПВО, в результате которой летательный аппарат был сбит иранскими вооруженными силами.

В свою очередь Канада и Украина, чьи граждане погибли в трагедии, выразили недовольство отчетом иранской стороны. А Киев заявил, что потребует от Ирана продолжить расследование причин крушения самолета МАУ.