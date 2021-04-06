В американских СМИ пошла неожиданная реакция на вероятность большого военного конфликта на Донбассе. Появились призывы к Байдену не доводить дело до войны с Россией в Украине.

Как минимум это чревато разгромом Киева, в худшем случае - ядерной войной, пишет ведущее консервативное издание США The National Interest.

Газета раскритиковала хозяина Белого дома за его политику в отношении Украины. Она предполагает, что Байден ведет дело к грузинскому сценарию - когда Россия разбила армию Саакашвили в 2008 году.

Статья так и называется: "Украинская политика Джо Байдена: повторение Буша в Грузии?" (Joe Biden’s Ukraine Policy: A Repeat of George W. Bush in Georgia?).

Издание называет "плохой идеей" создавать у Киева впечатление, что США готовы к войне за Украину и что американские войска придут на помощь. Об этом пишет Тед Гален Карпентер, старший научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона.

Разобрали этот показательный материал.

"Надежды на помощь США быстро рухнули"

В начале материала пересказываются все сигналы, которые США давали Украине в последние дни. И на этом основании делается вывод, что есть угроза повторения грузинского сценария 2008 года.

"Администрация Байдена находится в серьезной опасности повторить катастрофическую политику Джорджа Буша, побуждавшую президента Грузии Михаила Саакашвили поверить в то, что его страна является ценным союзником США и что Соединенные Штаты и НАТО придут на помощь Грузии, если она окажется втянутой в вооруженный конфликт с Россией", - пишет Карпентер.

Он описывает ситуацию в Грузии накануне катастрофы.

"У Саакашвили были все основания заключить, что он пользуется неизменной поддержкой Вашингтона. Администрация Буша предоставила Тбилиси вооружение на миллионы долларов и обучила грузинские войска. Буш и другие официальные лица неистово восхваляли Саакашвили и демократическую революцию в Грузии", - напоминает эксперт.

После этого окрыленный такой поддержкой президент Грузии начал военную операцию в Южной Осетии, но натолкнулся на мощный контрудар российских войск. И США по итогу ничем не помогли.

"Любые надежды грузин на то, что громкие похвалы Вашингтона в адрес "друга-демократа" выльются в участие США в войне, быстро рухнули", - констатирует автор статьи.

"Когда Буш позвонил Саакашвили после начала российского наступления, президент Грузии призвал его не отказываться от демократии. Буш заверил его в приверженности Вашингтона территориальной целостности Грузии, но военной поддержки обещать не стал", - напоминает Карпентер.

Автор объясняет, что США и европейские союзники не желали идти на риск конфронтации с ядерной державой из-за неясного территориального спора.

"Войска США и НАТО остались в своих казармах, и Саакашвили был вынужден принять унизительное мирное соглашение, по которому Южная Осетия и еще один сепаратистский регион оставались под надежным контролем России", - резюмирует издание.

Параллели между ситуацией в Грузии и тем, что сейчас происходит в Украине, автор называет "мрачными и тревожными". Он пишет, что Путин на протяжении многих лет предупреждал Запад о недопустимости попыток сделать Украину военным клиентом НАТО.

"Это пересекает красную черту с точки зрения безопасности России", - пишет газета и приводит в пример аннексию Крыма, которая, по мнению автора, стала ответом на поддержку Америкой и Европой свержения Януковича.

"Тем не менее, администрация Байдена, похоже, намерена допустить ошибку", - пишет издание.

Два сценария катастрофы

Карпентер видит два неблагоприятных сценария развития ситуации - "плохой" и "ужасный".

"Наиболее вероятным исходом является повторение эпизода с Грузией. Когда страна, которую Вашингтон поощрял занять конфронтационную позицию в отношении России, действует, питая преувеличенные надежды на поддержку США и терпит решительное военное поражение", - прогнозирует эксперт.

После этого Украина будет "унижена", а "лидеры США, несмотря на все свои слова, воздержатся от войны".

При этом есть, по мнению автора, альтернативный исход, который, впрочем, еще хуже.

"Есть опасность, что администрация Байдена придет к выводу, что она должна соблюдать неявные обязательства по обеспечению безопасности Украины, и фактически даст военный ответ на вспышку боевых действий между российскими и украинскими силами. Это было бы крайним безумием, поскольку это могло бы привести к ядерной войне. Но, учитывая высокий уровень враждебности к Москве, очевидный со стороны администрации и большей части политической элиты Вашингтона, эту возможность исключать нельзя", - пишет Карпентер.

Он считает, что администрации Байдена необходимо срочно переосмыслить свою политику в отношении Украины. "Вашингтон дает Киеву обещания по безопасности. Но ни один здравомыслящий американец не должен желать, чтобы Соединенные Штаты их исполнили", - заканчивает автор.