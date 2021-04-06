На сегодня Минздрав увеличил до максимума количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом. Их в стране 67 тысяч, при это 58% из них уже заняты.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 6 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"В медучреждениях пребывает более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тысяч. Это предел - увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", - сказал Степанов.

При этом количество пациентов с Covid-19 продолжает расти. Также в Украине фиксируется рост числа смертельных случаев болезни.

"Статистика достаточно грустная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за минувшую неделю эта цифра составила 2,455 тысяч человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей недели. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103,497 тысяч сообщений", - рассказал Степанов.

На сегодня, по данным министра, в "красной" зоне карантина находится 11 регионов. Згруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.

Напомним, по словам Степанова, ситуация с коронавирусом стабилизируется в трех регионах. Поэтому в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

Также мы писали о том, что по состоянию на утро вторника, 6 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 13 276 человек.