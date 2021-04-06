Россия отказалась давать Соединенным штатам какие-либо разъяснения в ответ на просьбу Вашингтона объяснить, что происходит с передвижений российских войск у границ с Украиной.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ.

Заместитель главы Министерства внутренних дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что РФ на прошлой неделе уже дала пояснения американской стороне.

"Поэтому сейчас, когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причём, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать - Ред.) эту тему у нас пропало полностью. Они в Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, которые получили на прошлой неделе", - сказал Рябков.

В свою очередь в Организации Североатлантического договора предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне наращивания войск РФ возле украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

"НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - сказал представитель НАТО немецкому изданию WELT

Он добавил, что "дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".

"Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе", - сказал он.

Напомним, в первый день апреля в НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной.

Перед этим мы не раз рассказывали, РФ наращивает войска на границе с Украиной. В Кремле и тогда говорили, что это не должно беспокоить другие страны.

Также мы рассказывали, что в НАТО обвиняют Российскую Федерацию в том, что своими действиями она мешает деэскалации напряженности на востоке Украины.

К слову, такой же позиции придерживается Госдеп США. Его официальный представитель Нед Прайс обвинил Россию в "эскалации и провокациях" в Украине.