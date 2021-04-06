Три региона Украины, которые на сегодня входят в "красную" зону карантина, могут скоро ее покинуть. Речь о Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях - там ситуация с коронавирусом улучшается.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 6 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

К примеру, по данным Степанова, по состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%, сегодня это 37%.

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из "красного" уровня", - сказал Степанов.

Отметим, что на сегодня в "красной" зоне находятся 11 регионов Украины: кроме трех упомянутых областей, это Житомирская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черниговская, а также Киев.

Напомним, вчера, 5 апреля, в Кабмине заявили о риске попадания в "красную" зону еще двух областей. Речь о Харьковской и Хмельницкой.

Также мы писали о том, что по решению местных властей, "оранжевая" Хмельницкая область со среды уходит на карантин "красной" зоны.