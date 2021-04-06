Во время визита в Катар делегация президента Владимира Зеленского грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на приеме у руководства Катара сидели, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что среди арабов считается огромным оскорблением и проявлением неуважения (впрочем, и в западных странах такая поза на деловых переговорах неуместна).

Лицо Ермака видно на фотографии, а Кулеба опознали по коричневой обуви.

Вскоре это фото спешно удалили из "Твиттера" и сайта Офиса президента после критики в соцсетях.

Но все равно на одном из оставленных фото видна часть обуви Ермака.

Туфли Ермака влезли в кадр. Фото: Офис президента

Эксперты недоумевают, куда смотрела служба протокола и как правила мог нарушить дипломат Кулеба.

"Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Правая рука считается чистой, а левая - нет (поэтому угощение, например, можно брать только правой рукой). Также нечистыми считаются ноги, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения. Кстати, девушка на фото также нарушила правила этикета, оголив колени. Женщины в делегации должны надевать брючный костюм или длинную юбку (платье). Главное правило - избегать открытых рук до локтя и открытых ног выше колена", - сказал "Стране" эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.