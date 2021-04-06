Утром во вторник, 6 апреля, в неподконтрольном Донецке произошел взрыв в жилом доме. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Оно сдетонировало, пострадавший попал в больницу.

Об этом сообщают донецкие Telegram-каналы.

Инцидент произошел в Калининском районе Донецка, в подъезде дома по ул. Овнатаняна, 20-а. По данным "мэра" города Алексея Кулемзина, там мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате пострадал обнаруживший бомбу дончанин, он направлен в больницу.

Кулемзин призвал граждан не терять бдительность, и при обнаружении неизвестных предметов немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, в марте в "ДНР" во время застолья хозяин взорвал гранату, погибли двое мужчин.

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