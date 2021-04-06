Появились фото из поезда Киев-Константиновка, где утром во вторник, 6 апреля, двое военнослужащих устроили перестрелку.

Снимки публикует корреспондент "Страны" Олеся Медведева в своем Telegram-канале.

На фото запечатлено изъятое правоохранителями оружие, а также личные вещи военнослужащих.

Напомним, в "Укрзализныце" сообщили, что двое пассажиров поезда №126 Киев - Константиновка - военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас поезд задерживается на шесть часов.

Также мы рассказывали, что это далеко не первый огнестрельный инцидент с участием атошников. В Богунском районном суде идет процесс по громкому расстрелу семи бывших участников АТО, который произошел 22 мая 2020 года. Судьи ранее допросили свидетеля расправы Вадима Федюнина, который оказался единственным выжившим из компании отдыхающих.