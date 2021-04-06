Британский медицинский регулятор может уже на этой неделе ограничить использование вакцины против Covid-19 от компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи в связи с опасениями по поводу образования тромбов.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Channel 4 News.

До сих пор Великобритания не присоединилась к ряду других стран, которые прекратили использование этой вакцины на фоне опасений по поводу возникновения риска образования тромбов, особенно у молодых женщин.

По данным журналистов канала, регулирующий орган Великобритании планирует изменить тактику - возможно, уже на этой неделе.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как в мире продолжаются отказы от AstraZeneca и почему Украина их игнорирует.

Кроме того, сообщалось, что семь британцев, получивших вакцину AstraZeneca, умерли из-за тромбов.