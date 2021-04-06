В Беларуси в поселке городского типа Глуск автомобиль Audi въехал в толпу людей, которые стояли возле кафе, после чего водитель попытался скрыться.

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью 4 апреля возле ночного кафе. Выяснилось, что накануне водитель авто вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей.

По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и въехали в компанию, которая стояла на тротуаре возле входа. В результате пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован.

Водитель не остановился и попытался скрыться с места, что запечатлено на видео. Однако его обнаружили правоохранители, после чего началась погоня. Сотрудники ГАИ неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки. В итоге им таки удалось остановить авто.

За рулем иномарки оказался 34-летний житель города Бобруйск. От медицинского освидетельствования он отказался.

Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ранее фигурант судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе водитель наехал на троих пешеходов, в результате двое погибли, а один попал в больницу.

Также сообщали и показывали видео, где машина въехала в кофейню. Находившийся рядом парень чудом не пострадал.