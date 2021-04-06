Во вторник, 6 апреля, в свет выходит автобиография сына президента США Хантера Байдена "Прекрасные вещи" (Beautiful Things). В ней он рассуждает о том, что в рамках работы в совете директоров в украинской газодобывающей компании Burisma он, в том числе, противостоял интересам президента РФ Владимира Путина.

"Я убежден, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало барьером для посягательств России на суверенитет Украины. Россия пыталась атаковать Burisma именно из-за газа", - пишет Байден.

Также в интервью, которое телеканалу CBS Хантер Байден дал накануне выхода книги в свет, он отметил, что не считает работу в Burisma ошибкой, однако признает, что он недооценил, как это может быть использовано против него.

Байден утверждает, что никто в итоге не доказал, что какие-либо его действия были противозаконными.

"Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире", - сказал сын президента США.

Напомним, что в совете директоров Burisma Хантер Байден получал 50 тысяч долларов в месяц.

Как считают оппоненты Байдена, он вошел в эту компанию для того, чтоб ее владельцы могли лоббировать в украинских правоохранительных органах закрытие дел, "козыряя" связями с сыном вице-президента США, который как раз в то время был главным куратором Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в комитете Сената США считают, что работа сына Байдена в Украине создавала проблемы и конфликты интересов.

Кроме того, сообщалось, что в Украине не будут возобновлять расследование дел, в которых фигурировал Хантер Байден.