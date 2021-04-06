Двое атошников устроили разборки с огнестрельным оружием в пассажирском поезде, который следует в Киев. Они ехали из прифронтовой Константиновки.

В Харьковской области к поезду пришлось подгонять спецназ, чтобы задержать военных.

Собрали все подробности инцидента.

Что произошло в поезде

Поезд Киев-Константиновка №126 задерживается из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих. Оба уже обезоружены и задержаны.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 Киев - Константиновка - военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в сообщении УЗ, обнародованном во вторник утром.

В информации подчеркивается, что нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.

Харьковские телеграм-каналы уточняют, что стрельба началась около двух часов ночи. Стреляли военные из автоматов. Дорожная полиция эвакуировала пассажиров вагона. Задержать буйных военных удалось только в шестом часу утра.

При этом полиция пока официально инцидент не прокомментировала. При этом СМИ публикуют фото с места стрельбы. Там видны пистолеты системы Макарова, обоймы к ним, мобильные телефоны и консервная банка с недоеденным паштетом.

Фото ГУ НП Харьковской области

Поезд задерживается

В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что после проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

"Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика", – добавили в УЗ.

Отметим, что по данным онлайн-мониторинга сайта компании, задержка приближается уже к семи часам.

Ведомство выразило благодарность поездной бригаде поезда за "высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации". Подчеркивается, что до прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.

"Уже собрана информация о пересадке пассажиров указанного поезда. "Укрзализныця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге", – сказано в сообщении.

Другие инциденты со стрельбой и атошниками

Это далеко не первый огнестрельный инцидент с участием атошников. В Богунском районном суде идет процесс по громкому расстрелу семи бывших участников АТО, который произошел 22 мая 2020 года. Судьи уже допросили свидетеля расправы Вадима Федюнина, который оказался единственным выжившим из компании отдыхающих.

Свидетель рассказал, что с Анатолием Захаренко, обвиняемым арендатором пруда, знаком более 15 лет, они находились в дружеских отношениях, и с друзьями он часто ездил к нему на рыбалку.

Федюнин сообщил, что 21 мая 2020 года они с товарищами, которые вернулись из ротации из зоны ООС, поехали на двух автомобилях на отдых в село Новоселице.

Позже компания отправилась на водоем к Захаренко, где все рыбачили, общались, ужинали. После того как все разошлись, в комнате домика, где ночевали гости, Федюнин услышал выстрелы и утверждает, что слышал голос обвиняемого.

Свидетелю удалось убежать в направлении села Новоселица и по дороге он слышал периодические выстрелы.

По его словам, полицию и "скорую" вызвали уже в деревне. Затем он с мужчиной, который вызвал помощь, поехал на место происшествия, где узнал о гибели своих товарищей, а под утро его доставили в Житомир в полицию.

При себе, как говорит Федюнин, отдыхающие имели четыре единицы оружия. Кроме того, у них были три квадрокоптера. Он говорит, что у Захаренко было двуствольное охотничье ружье, а также он владел тепловизором, и говорит, что в тот день подозреваемый употреблял спиртное и наркотики.

При себе, как говорит Федюнин, отдыхающие имели четыре единицы оружия. Кроме того, у них были три квадрокоптера. Он говорит, что у Захаренко было двуствольное охотничье ружье, а также он владел тепловизором, и говорит, что в тот день подозреваемый употреблял спиртное и наркотики.

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Во время обыска следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла у него пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Берета", 230 патронов калибра 7,62, 630 патронов калибра 5,45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД5, 4 подствольных снаряда, противопехотную и сигнальную мину, 2 гранаты светошумового и дымового действия.

Все это "добро" 48-летний мужчина привез из зоны АТО.

Ранее "Страна" писала, что возле Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити". Внутри была почти сотня пассажиров.

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