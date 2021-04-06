Первый день локдауна в Киеве прошел с большим скандалом и нанес урон семейным бюджетам горожан.

Проезд по спецпропускам начал осуществляться с понедельника. Порядок их выдачи был озвучен в четверг вечером. Таким образом, у киевлян был всего один полный день, чтобы получить документ.

Многим, кому полагалось, пропуска не достались. Как выяснилось, власти ушли на выходные и не успели их выдать. А потом из-за повышенного спроса их пришлось допечатывать.

В итоге такси на ажиотаже повысили цены втрое и выше. Городской транспорт курсировал почти пустой. Работникам критической инфраструктуры отказывали в проезде. Маршруточники стали брать отпуск или увольняться.

Как прошлой первый день тотального карантина и начался второй, что говорят горожане, власти и бизнес, каким образом подобные меры вводят за границей - в материале "Страны"

Пустое метро и автобусы

Ранним утром в понедельник метро, автобусы и другой наземный транспорт продолжил работу. Он курсировал по маршрутам полупустой.

По оценкам корреспондентов "Страны", киевская подземка была загружена примерно на 10%. На входе наличие спецпропусков у пассажиров проверяли охранники.

Городской транспорт также ехал свободный. Пассажиры публиковали фото, называя пустые салоны автобусов "мечтой интроверта". В комментариях некоторые удивлялись, сколько бензина и электричества будет израсходовано впустую.

Пустой общественный транспорт и отсутствие спецпропусков сформировали парадоксальную ситуацию. Некоторым работникам критической инфраструктуры было отказано в проезде общественным транспортом.

Например, медсестру Института рака не пропустили в маршрутку без спецпропуска. После беседы с патрульными, те приняли решение отвезти женщину на работу на служебной машине.

Пригородные маршрутки (Бровары, Коцюбинское, Буча, Ирпень) возили всех пассажиров без спецпропусков, но до первой станции метро Киева.

Руководитель департамента транспорта Броварского горсовета Светлана Решетова пояснила, что водители руководствовались решением КГГА о том, что для проезда Броварами и до станции метро "Лесная" в пригородном транспорте спецпропуск необязателен.

При этом количество пассажиров должно быть 50% от всех сидячих мест.

Некоторые маршруточники повысили цены на проезд с 8 до 10 гривен и проигнорировали пропускной запрет. Однако водителей проверяли, некоторые маршруты сняли с линии.

Как результат, из-за отсутствия спецпропусков у пассажиров и множества конфликтных ситуаций киевские перевозчики стали брать отпуск или увольняться.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киева и области Игоря Моисеенко, 5 апреля перевозчики вывезли на маршруты до 80% всего имеющегося общественного транспорта, но из-за отсутствия достаточного числа водителей и напряженной ситуации с пассажирами были вынуждены сокращать количество единиц транспорта на линиях в течение дня.

"Многие из водителей просто отказываются наотрез работать в таких условиях, понимая, что специальные пропуски будут не у всех пассажиров и что будут случаться конфликтные ситуации с людьми, с представителями патрульной полиции. Потому многие люди взяли отпуска за собственный счет, некоторые водители уволились", – отметил Моисеенко.

По его словам, ситуация усложняется тем фактом, что пассажиры без пропусков не реагируют на просьбы водителей не нарушать правила пользования общественным транспортом и пытаются попасть в маршрутку.

Моисеенко отметил, что машины продолжают съезжать с линий, потому что более 50% пассажиров не имеют пропусков, но им нужно любой ценой попасть в салон автобусов, люди вообще не реагируют на просьбы водителей, а те уже "устали им что-либо объяснять".

Это значит, что частных маршруток в ближайшие дни станет меньше.

Такси подняли цены втрое и больше

В первый день транспортного локдауна популярные службы такси (Uber, Uklon, Bolt) на ажиотаже подняли цены втрое и выше.

С левого берега столицы на правый везли за 400 гривен вместо привычных 150 гривен. Людям пришлось платить, так как службы такси оказались чуть ли не единственным транспортом, где не требовалось предъявлять спецпропуск, чтобы попасть на работу.

Предприниматель Алексей Давиденко, фирма которого занимается аптечным бизнесом, рассказал, как его сотрудники не смогли получить пропуска и воспользоваться общественным транспортом.

Тем временем цены на такси продолжали расти. И привычная дорога сотрудников, которая раньше стоила 140 гривен, обошлась в 520 гривен.

Из-за баснословных неконтролируемых цен киевляне весь день обсуждали тему "такси", обвиняя власть в попустительстве.

Политтехнолог Дмитрий Раимов написал на своей странице в Facebook, что киевляне увидели - "правила рынка" и "мародерство" находятся рядом.

"Таксисты очумели. Как таксисты. Неопределенные люди, занимающиеся извозом. Многие возят пассажиров с детьми на металлоломе.

Ответ общества должен быть жестким - лицензирование такси, установленный формат машин (новые, одного цвета).

Частные. Но регулированный частный рынок.

Чтобы украинские города наполнились такси, как в Стамбуле, Париже и многих других городах.

Со счётчиками, оплатой картой, красивой машиной.

Внешний вид городов улучшится. Порядок на дороге.

Рынок такси у нас — средневековье. С этим необходимо покончить. Многие боятся, что таксисты перекроют улицы.

Многие — получат машины в 0% кредит, хорошие. На которых никогда не ездили. Другие могут отправиться работать в темную.

Штрафами в $2000 наполнят бюджет страны.

Время навести порядок", - написал он.

Итогом стали вечерние 8-балльные пробки в столице - люди возвращались домой не только задорого, но и долго. Причем, не все удалось заказать машину сразу - приложение Uber временно было недоступно.

Реакция Офиса президента и киевской власти

Вчера во половине дня в Офисе президента пожурили власти Киева. Мол, с задача по выдачей спецпропусков была выполнена не должным образом.

То есть, у Зеленского не упустили повода покритиковать Кличко.

"Из отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой. Подчеркиваем, что власти Киева обязаны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города, согласно установленному порядку, спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки", - говорилось на странице Офиса президента в Facebook.

Через пару часов высказались и в КГГА. Они отчитались, сколько пропусков выдали. И объяснили, почему они достались не всем. Оказалось, что карточки не успели выдать.

"Департамент транспортной инфраструктуры выдал уже 437 000 специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 000 пропусков. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 000 спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 000 пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходные. Все, кто не получил пропуска, недополучат их в понедельник или вторник", - рассказал Николай Поворозник.

Первоначально спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такой мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок", - говорилось в сообщении КГГА.

Второй день локдауна: пробки, дорогое такси и покупка спецпропуска

Сегодня, во второй день локдауна, цены в такси не снизились.

По данным "Страны", стоимость выше минимум в полтора раза и более. Например, в Жуляны с Лесного поездка утром обошлась в 270 гривен, хотя обычно - от 100 до 150 гривен.

Также с самого утра вторника в Киеве большие пробки. Стоят мосты. Сложно проехать в районах станций метро Нивки, Святошин, Почтовая площадь, Дружбы народов.

В сверхпопулярность в Google сегодня вышел запрос: "Купить спецпропуск на транспорт киев 2021 олх".

Кстати, вчера в Киеве девушка продавала в Интернете пропуск на транспорт с печатью больницы за 200 гривен. Теперь ей грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Как работают спецпропуска в других странах

Киев - не первый город, где за минувший год вводили пропуска для проезда в транспорте. Рассказываем, как это реализовано в других странах мира. Сразу скажем - почти везде подходят к ограничениям более творчески, стараясь не пускать в транспорт лишь явно заболевших людей или представителей групп риска.

Например, в Турции и гражданам, и иностранцам для посещения общественных мест сейчас необходим так называемый код здоровья - HES код. Выдается он на государственном сайте в электронном виде. Программа высылает людям код в виде цифр и букв по смс.

Человек сохраняет себе эти данные и по запросу показывает контролеру на улице. Проверяющий вносит данные в портативное устройство и считывает информацию, нет ли у гражданина коронавируса (что является препятствием для выхода на улицу и поездок в транспорте).

То есть доступ в транспорт закрыт лишь тем, кто официально болен коронавирусом. А остальные имеют право им пользоваться.

Дания по аналогии с Турцией вводит корона-пропуска для жителей старше 15 лет. Они доступны и в бумажном виде, и на мобильном телефоне. Там показывается, вакцинированы ли люди, инфицированы ранее или получили отрицательный результат теста за последние 72 часа. Это позволяет людям посещать общественные места.

В России и Москве в частности прошлой весной тоже действовал специальный пропускной режим. Общественный транспорт продолжал ходить, но тоже не для всех. Сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий получали пропуск на все время карантина по заявке работодателя, все остальные - разовый на пару часов.

Такие документы выдавали в электронном виде. Для получения гражданину нужно было отправить смс или позвонить оператору. В ответ отправлялся QR-код или набор цифр, его потом сканировали в проверяющие органы на улице.

Изначально многие москвичи решили не получать код, поехали на работу и по делам без него. Номера их автомобилей засветились на камерах видеонаблюдения. За один день таким нарушителям было направлено 230 тысяч штрафов.

Во Франции сейчас проезд на общественном транспорте осуществляется строго по спецпропускам. Получить их могут только работники критически важных сфер. Выдача в электронном виде.