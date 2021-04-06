Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что украинцам придется вакцинироваться от Covid-19 раз в год, как, например, от гриппа.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", обнародованном во вторник, 6 апреля.

"Единственное, что я бы хотел сказать - у нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от Covid-19. Это еще одна причина мировой войны за рынок", - сообщил Радуцкий.

По его словам, пока не будут привиты от коронавируса 80% населения земли, пандемия не закончится.

"Тем более, что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма", - добавил глава комитета Рады.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.

Также мы рассказывали, что глава Минздрава Максим Степанов обещает украинцам 10 миллионов дополнительных доз вакцины против Covid-19.