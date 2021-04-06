Министерство иностранных дел РФ предупредило Вашингтон о возможных провокациях на Донбассе, которые, как утверждает российское ведомство, может устроить Киев.

Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябоква сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.

Россия предупредила США о возможных провокациях на Донбассе.

"Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики", - заявил Рябков.

Напомним, обострение ситуации на Донбассе наблюдается еще с конца марта. "Страна" ранее подробно об этом писала.

Также мы сообщали, что после этого украинская разведка сообщила, что Российская Федерация завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия.