В южных приграничных районах Украины проводятся сборы сил территориальной обороны (ТРО) для формирования и подготовки подразделений ТРО. Их целью является контроль населенных пунктов, усиление и защита государственной границы, охрана и оборона определенных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными группами противника (ДРГ).

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТРО по выполнению определенных им задач", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того основными целями сборов в отдельных южных регионах является совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах:

- по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

- по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

- борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконными вооруженными формированиями.

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