По состоянию на утро вторника, 6 апреля, в Украине сделали уже 304 680 прививок от коронавируса. Из них 12 856 - в течение минувших суток.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

На сегодня одну дозу вакцины из двух необходимых получили 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего лишь 2 человека.

Прививки вчера проводилось 132 мобильными бригадами по иммунизации и в 619 пунктах. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от Covis-19 записались 413 561 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах в течение прошлых суток:

Киев - 1 710 прививок;

Винницкая область - 750 прививок;

Волынская область - 420 прививок;

Днепропетровская область - 1 010 прививок;

Донецкая область - 580 прививок;

Житомирская область - 470 прививок;

Закарпатская область - 240 прививок;

Запорожская область - 710 прививок;

Ивано-Франковская область - 667 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 470 прививок;

Луганская область - 420 прививок;

Львовская область - 660 прививок;

Николаевская область - 430 прививок;

Одесская область - 500 прививок;

Полтавская область - 720 прививок;

Ровенская область - 429 прививок;

Сумская область - 360 прививок;

Тернопольская область - 440 прививок;

Харьковская область - 660 прививок;

Херсонская область - 10 прививок;

Хмельницкая область - 410 прививок;

Черкасская область - 420 прививок;

Черновицкая область - 270 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 6 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 13 276 человек.

Также мы писали о том, что Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.