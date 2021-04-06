Вчера в Киевской области не сделали ни одной прививки от Covid-19. В столице вакцину получили 1 710 человек
По состоянию на утро вторника, 6 апреля, в Украине сделали уже 304 680 прививок от коронавируса. Из них 12 856 - в течение минувших суток.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
На сегодня одну дозу вакцины из двух необходимых получили 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего лишь 2 человека.
Прививки вчера проводилось 132 мобильными бригадами по иммунизации и в 619 пунктах. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от Covis-19 записались 413 561 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах в течение прошлых суток:
Киев - 1 710 прививок;
Винницкая область - 750 прививок;
Волынская область - 420 прививок;
Днепропетровская область - 1 010 прививок;
Донецкая область - 580 прививок;
Житомирская область - 470 прививок;
Закарпатская область - 240 прививок;
Запорожская область - 710 прививок;
Ивано-Франковская область - 667 прививок;
Киевская область - 0 прививок;
Кировоградская область - 470 прививок;
Луганская область - 420 прививок;
Львовская область - 660 прививок;
Николаевская область - 430 прививок;
Одесская область - 500 прививок;
Полтавская область - 720 прививок;
Ровенская область - 429 прививок;
Сумская область - 360 прививок;
Тернопольская область - 440 прививок;
Харьковская область - 660 прививок;
Херсонская область - 10 прививок;
Хмельницкая область - 410 прививок;
Черкасская область - 420 прививок;
Черновицкая область - 270 прививок;
Черниговская область - 100 прививок.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 6 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 13 276 человек.
Также мы писали о том, что Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.