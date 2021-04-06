По состоянию на утро вторника, 6 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 13 276 человек.

Напомним, что 5 апреля, в стране было выявлено 10 179 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 3 097 человек.



Умерло за сутки 430 пациентов, и это чуть меньше антирекорда 2 апреля 2021 года, когда в Украине умерло 433 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 769 164 человека. Выздоровели за последние сутки 10 240 человек (с начала эпидемии - 1 362 379 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 508 детей и 338 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 436 человек), Харьковской области (878), Киевской области (889) и Львовской области (1 105).

В Киеве выявлено 1 432 новых случая.

"Страна" уже сообщала, что глава Минздрава Украины Максим Степанов пообещал скоро объявить о новых закупках вакцины против коронавируса. Украина должна получить еще 10 миллионов доз вакцины от Covid-19 по новому контракту.

"В ближайшие дни мы объявим о контрактовании еще как минимум 10 миллионов доз вакцины. И речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года", - сказал Максим Степанов.

Также мы рассказывали, что медики назвали три самых опасных последствия коронавируса для нервной системы человека.

Как заявила доктор медицинских наук Анна Боголепова, это - нарушения мозгового кровообращения, острая некротизирующая энцефалопатия и синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система поражает часть периферической нервной системы.