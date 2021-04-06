Глава Минздрава Украины Максим Степанов пообещал уже в самое ближайшее время объявить о закупках вакцины против коронавируса по новому контракту. Украина должна получить еще 10 миллионов доз вакцины от Covid-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"В ближайшие дни мы объявим о контрактовании еще как минимум 10 миллионов доз вакцины. И речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года", - сказал Максим Степанов.

Ответ Максима Степанова на вопрос ведущего смотрите с отметки в 39.45, видео Свобода слова на ICTV

По словам министра, в настоящее время Украина законтрактовала 22 миллиона доз вакцин, в том числе 14 миллионов доз по контракту на закупки и 8 миллионов доз в рамках глобального механизма COVAX.

Вместе с тем, Максим Степанов отметил и срывы сроков поставок по контрактам. Он объяснил это самой настоящей войной за препарат.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - заявлял Степанов.

Он добавил, что для начала производства собственной вакцины в Украине нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармкомпаниям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.