Сегодня, 6 апреля, в Ужгороде (который входит в "красную зону" - Ред.) возобновляет работу общественный транспорт, однако с некоторыми предупредительными мерами безопасности во избежание распространения коронавируса. Все водители автобусов и маршруток, а также и пассажиры обязаны быть в медицинских масках.

Об этом сообщил мэр города Богдан Андреев в соцсети.

"Состоялось (5 апреля - Ред.) заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области. Согласно решению комиссии, со вторника, 6 апреля, в Ужгороде разрешено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, но исключительно на местах для сидения.

Водители и пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно. Уважаемые ужгородцы, соблюдайте карантинные требования, чтобы не заболеть COVID-19. Берегите себя, своих родных и тех, кто рядом!", - добавил мэр Ужгорода.

Ранее "Страна сообщала, что Минздрав дал украинцам шесть советов, как сохранить физическое и психическое здоровье во время карантина.

Вот они:

1. Делайте частые короткие активные перерывы в течение дня. За 20-30 минут активности вы можете сделать простые упражнения - наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, взмахи руками и ногами.

2. Найдите для себя онлайн-тренировки. Если у вас есть доступ к интернету, такие занятия - отличный способ держать себя в форме, а также найти единомышленников и заниматься вместе. Важно только подобрать правильный курс, чтобы не навредить собственному здоровью.

3. Больше ходите. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мышцы в тонусе. Прогуливайтесь по квартире и шагайте на месте, запустив свежий воздух в комнату.

4. Чаще вставайте. Рекомендуется вставать со стула и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут.

5. Расслабляйтесь. Сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на позитивные мысли, помедитируйте. Вы можете спеть вслух любимую песню - это точно поднимает настроение.

6. Правильно питайтесь. Во время еды нам необходимо получать нужное количество питательных веществ, а также жидкости. Пейте достаточно воды. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей в рационе. Ограничьте, а еще лучше, откажитесь от соли и сахара.