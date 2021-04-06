Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в Покрове, в колонии №2 (Владимирская область России - Ред.) испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

У него самого повышенная температура до 38,1 и сильный кашель. Кроме этого, оппозиционер смог сообщить через своих адвокатов, что трое из 15 заключенных в его отряде госпитализированы с туберкулезом.

Об этом передает Радио Свобода.

Алексей Навальный так же заявил, что в репортажах о колонии №2 которые показывают по федеральным телеканалам России и, согласно которым он сидит в идеальных условиях и кушает "пищу, как в ресторане", нет "ни слова правды".

"Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств", - утверждает оппозиционер.

Также, по его словам, заключенным в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемерзшим картофелем.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года. Это решение, Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около 2,5 лет.

Так же мы рассказывали, что Алексей Навальный начал в колонии голодовку, с требованием допустить к нему гражданского врача, за что получил предупреждение.

В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области заявили, что Навальный неоднократно отказывался выполнять обязанности дежурного по камере, нарушал установленную форму одежды, не соблюдал распорядок дня.

"Также сообщаем, что осужденному Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заверили в УФСИН.