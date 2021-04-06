Олимпийские игры-2020, которые должны пройти этим летом в Токио недосчитались одной страны. Официальный Пхеньян объявил, что не станет посылать свою национальную команду в Японию из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Это решение было принято на заседании Генеральной ассамблеи НОК Северной Кореи, состоявшегося в Пхеньяне еще 25 марта, но стало известно об этом только сейчас, как передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство сообщает "Ренхап".

"КНДР приняла решение не участвовать в 32-х Олимпийских играх, чтобы защитить спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом", - заявили в КНДР.

Напомним, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии их пришлось перенести на 2021 год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября. Но на играх не будет иностранных болельщиков.

Так же мы рассказывали, что в Токио уволили директора Олимпиады, который предложил явить с небес переодетую в свинью плюс-сайз модель.

Хироси Сасаки, креативный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио, хотел как лучше, а вышло как всегда. Он предложил на церемонии открытия спустить с неба наряженную в свинью Наоми Ватанабэ, актрису плюс-сайз. Но руководство идею не оценило.

Поднялся грандиозный скандал. Хироси Сасаки обвинили в сексизме и он был вынужден написать заявление об отставке.