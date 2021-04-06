Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после окончания карантина не собирается ехать на переговоры по Донбассу в Минск. Причина - "вражеская риторика Беларуси" в отношении Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV 5 апреля заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", – сказал министр.

По словам Резникова, сейчас Беларусь находится под влиянием Российской Федерации и в Киеве "нет доверия к этой стране".

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что делегация из Киева не будет участвовать в заседаниях политической подгруппы, пока ОБСЕ не исключит из переговоров представителя "ЛДНР" Майю Пирогову.

"Страна" приводила мнения жителей Донецка по поводу слухов и разговоров о большой войне на Донбассе в ближайшее время.