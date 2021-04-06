По данным следствия, 2 апреля в одной из многоэтажек Борисполя между двумя иностранцами произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. В результате открыто уголовное дело по факту тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

В во время конфликта один из них схватился за нож для рубки мяса и начал наносить удары своему оппоненту и отрубил три пальца руки, а также изуродовал кисть руки и бедро.

После содеянного, злоумышленник, убегая, пытался пересечь границу с Украиной, однако был задержан правоохранителями в международном аэропорту "Борисполь". Пострадавшего, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось спасти.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении иностранцу по факту нанесения тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении указанному лицу о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", после ДТП с фурами на Бориспольской трассе образовалась масштабная пробка. Инцидент произошел во вторник вечером, 3 марта.

Напомним, что проезд на маршрутке от Борисполя до Киева подорожал до 32 гривен.