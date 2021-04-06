"Страна" связалась с французом Стефаном Клавелем, которого называют организатором скандальной фотосъёмки обнаженных девушек в Дубае. Он заявил, что не имеет к этой истории никакого отношения. А сам сейчас находится в Киеве.

"Это неправда, я не имею никакого отношения к этой истории. Я мирно сижу в Киеве. И зачем мне устраивать съемки для незнакомых людей там, где меня нет? Это не имеет смысла. Возможно, эту съемку организовали Илон Маск или Дональд Трамп. Также ничто не доказывает, что это не они, верно?" - рассуждает Стефан.

Он подтвердил, что он житель Дубая, у которого есть бизнес в Киеве.

"На свой день рождения я пригласил друзей в Дубай на вечеринку три месяца тому назад. Это единственная связь" - сказал Стефан.

На вопрос, кто мог организовать эту съемку, если не он, Стефан ответил так: "Я читал, как и все в прессе, что это один ливанец (я понятия не имею, кто это) и какой-то Алексей Концов. Кажется, я встречался с ним однажды на обеде в Дубае, но я не знаю его близко".

Кроме того, Клавель сообщил "Стране", что знает некоторых девушек, которые есть на этом фото.

"Я знаю некоторых девушек на фотографии, и мне их жаль, потому что некоторые из них милые и чистые девушки, которые не заслуживают того, чтобы попасться в это, и, вероятно, просто следовали за другими девушками под давлением сверстников", - уточнил Стефан.

О себе он сообщил такую информацию.

"Я партнер модельного агентства в Киеве, которое имеет очень хорошую репутацию. Оно отправляет девушек в Милан или Нью-Йорк на показы мод, а не в Дубай для съемок обнаженной натуры. Я также иногда организовываю какие-то мероприятия, получившие репутацию очень чистых, где от приходящих людей не ждут ничего, кроме дружбы (и уж точно никакой наготы). Вот почему мне не нравится, когда люди связывают меня со скандалами в обнаженном виде, потому что я очень стараюсь держаться подальше от этого мира", - рассказал Стефан.

"Я не нарушаю закон, и я бы никогда не стал организовывать съемки обнаженных девушек в такой стране, как Дубай, и не уважать их культуру", - добавил Стефан.

Ранее "Страна" приводила фото и видео из Дубая со скандальной фотосессии моделей.

Мы также сообщали о задержании участниц съемки, среди которых оказалось больше десятка украинок.