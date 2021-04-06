В Госдепартаменте США сразу после требования от России объяснитья по поводу передвижений российских войск у границ с Украиной выступили с новым заявлением.

В ведомстве заверили, что открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.

Об этом сказал РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы открыты к общению с Москвой. Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации", - заявил представитель Госдепа.

По его словам, "США обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму".



Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной.

Мы также писали, что Госдеп обвинил Россию в дестабилизации Украины и срыве перемирия.