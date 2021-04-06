Вирастюк победил. "Слуга народа" проиграла?

Определение победителя выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области подходит к концу, но процесс все еще не завершен. На выходных в Надворной посчитали все голоса по "уточненной" с помощью десанта депутатов от "Слуги народа" версии, согласно которой победителем выборов стал "слуга" Василий Вирастюк.

Но на данный момент оглашение итогов заблокировано решениями судов в пользу конкурента – бизнесмена из команды Коломойского Александра Шевченко. Хотя мало кто верит, что процессы можно повернуть вспять с помощью судебных вердиктов, но интригу это все-таки сохраняет.

Парадокс в том, что если убрать все эти особенности избирательной гонки и фактор партийных цветов, то девять из десяти украинцев (а то и больше) сделали бы выбор в пользу Вирастюка. Известный спортсмен, ни разу не замеченный в каких-либо скандальных историях – не говоря уже о чем-то уголовно наказуемом. А на другой стороне весов – бизнесмен из тех, что традиционно занимаются подкупом избирателей, да еще и из бизнес-команды с неоднозначной репутацией.

Но ситуация на 87-м округе вынуждает выражать симпатии все-таки Шевченко. Пусть он традиционно "засеивал" округ, но, положа руку на сердце, мало кто сомневается, что настоящий результат – это все-таки 190 голосов в его пользу. А итоговая победа Вирастюка – результат грубых манипуляций, проведенных нагло и безапелляционно. А именно - через исчезновение части бюллетеней, отданных за Вирастюка накануне пересчета голосов на 6 участках.

Поэтому победа Вирастюка, которая должна была стать символом победы "Слуги народа", стала в итоге поражением этой партии. Если до Надворной у нее был имидж сборной "таких же, как мы" (то есть среза всего украинского общества, с его достоинствами и недостатками), то после Надворной "слуга народа" перешла в другую лигу. Теперь это очередная классическая партия власти, которая использует все рычаги админресурса для продавливания собственного результата.

И такая мутация имиджа для "Слуги" даже более губительна, чем была в свое время для Блока Порошенко, Партии регионов или "Батькивщины". Потому что эти партии, даже в случае самых серьезных зашкваров, сохраняли ядро электората, которое готово было простить все. "Слуга народа", превратившись из "таких же, как мы" в "таких же, как они", потеряла именно электоральное ядро, которое больше не видит отличий нынешней партии власти от предудыщих. И пойдет эта партия не по пути Блока Порошенко, а по пути "Народного фронта", который за пять лет своего существования превратился в миф о политической силе, за которую когда-то голосовали.

Эскалация на востоке: гибель ребенка и угроза войны

Если первый эпицентр новостей дня вчера был на Западе страны, то второй – на Востоке. Оттуда продолжают идти тревожные новости об эскалации боевых действий, о стягивании боевой техники к линии фронта и украинско-российской границе, а также трагические сообщения о гибели мирного населения. В том числе – впервые за последние годы – о гибели ребенка.

На фоне этого потоком шли успокаивающие сообщения о том, что 2014 год не повторится, а все происходящее – просто игра нервов. Но если это и игра нервов, то речь идет, прежде всего, о нервах обычных граждан – как тех, кто живет в зоне конфликта, так и остального населения, еще помнящего страхи времен турчиновско-порошенковской мобилизации. И мало что может ударить по имиджу власти сильнее, чем несколько месяцев жизни в страхе ожидания, что все может повториться.

Поэтому очевидно, что инициативу в восстановлении устойчивого перемирия должна проявить украинская власть – ведь в случае обострения бои будут идти на нашей территории и гибнуть будут наши мирные граждане.

Однако это должна быть не пустая инициатива – мол, давайте перестанем стрелять, и все. Длительное устойчивое перемирие может превратиться в мир только в том случае, когда делаются шаги в этом направлении. И можно сколько угодно плеваться в адрес Минских соглашений, но другого сценария завершения войны, признанного всеми сторонами конфликта и остальным миром, сегодня нет.

Сейчас со стороны Порошенко и его партии идет вал критики в адрес этих соглашений и даже робких шагов по их выполнению. Но ведь сам Порошенко до августа 2015-го, лавируя и хитря, пытался их выполнить, и только после взорванной у Верховной Рады гранаты испугался и с перепугу стал националистом.

Мир в Украине установит тот политик, который не испугается. Шанс на это есть, в том числе, и у Зеленского, хотя пока больше похоже, что он уже вступил на путь превращения в "перепуганного националиста".

Данилов настаивает на запрете Донбасса

Пока же чиновники из команды Зеленского используют свои способы "решения проблемы". Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов выступил с подробным объяснением высказанного им ранее тезиса о том, что "Донбасса не существует".

Из этого объяснения стало ясно, что секретарь СНБО выступает против использования слова "Донбасс" для определения неподконтрольных территорий как особого региона, поскольку данный нарратив "целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации, начиная с 2000 года" именно в этом контексте. Соответственно, если не использовать слово "Донбасс", то всем сразу ясно, что не существует никакого особого региона, которому нужны особые права.

При этом Данилов считает, что нельзя аргументировать использование названия региона только потому, что оно является "устоявшимся выражением". И привел пример таких названий как "Московия" и "Малороссия", которые были устоявшимися, а потом исчезли из речевого оборота.

Пример, следует признать, приведен алогичный. Поскольку слова "Московия" и "Малороссия" вышли из употребления, перестав быть актуальными (им нашли замену в виде слов "Россия" и "Украина"), – в то время как слово "Донбасс" остается актуальным и замену ему никто не нашел.

Еще более странным выглядит изобретенный секретарем СНБО временной рубеж – 2000 год. Видимо, Данилов хочет сказать, что данный нарратив стал использоваться, как только Путин пришел к власти, – хотя вряд ли кто-то приведет хоть один пример отличий в использовании слова "Донбасс" в 1999-м и 2001 годах.

На самом деле тезис об "особенности" Донбасса впервые был запущен не Москвой в 2000-м, а сторонниками Виктора Ющенко в 2004-м, когда шла активная пропаганда против Януковича, и пугало пытались сделать из всего региона. Данилов как активный участник событий тех лет, не мог этого не знать. Как не мог не знать и о реакции жителей Донбасса на развернутую против них травлю – ведь он сам тогда жил в этом регионе.

И очевидно, что "особый статус" Донбасса формальным запретом слова не отменишь. К преодолению противоречий между регионами (и не только между Донбассом и остальной Украиной) нужно идти десятилетиями, для начала предоставив им равные права и возможности – как в экономическом, так и в гуманитарном плане. А нынешняя власть, включая Данилова, не сделала ни одного шага в этом направлении.

Локдаун по-киевски и вакцины по-украински

Еще одной глобальной темой вчерашнего дня был киевский локдаун. Касалась она не всей страны, но была горячо воспринята всей страной, потому что и остальные регионы уже там были или еще там будут.

Как обычно, первый день локдауна вызвал шквал критики – с одной стороны тех, кто считает, что принятые запретительные нормы выполняются плохо, с другой стороны, тех, кто в принципе против запретительных норм.

Критиковать действительно есть за что, но стоит признать, что в ситуации, когда в столице каждый день добавлялись полтысячи госпитализированных, подобные запретительные меры были нужны. И то, что городская власть попыталась найти баланс между необходимостью запретов и сохранением транспорта – это хоть какое-то решение. Особенно в ситуации, когда центральная власть никаких решений не принимает, а только обещает всем некое супер-СНБО по теме вакцинации.

С вакцинацией, кстати, как было все плохо, так и осталось. В течение ближайшего месяца, правда, обещают привезти "АстраЗенеку" – теперь уже южнокорейскую, но ее будет только 360 тысяч доз, то есть не хватит даже для тех, кто по одному разу укололся индийским "Ковишилдом".

В ситуации хронического кризиса вакцин власть, наконец, заговорила о том, что Украине нужно их собственное производство. Но все это только в теории, поскольку не ясно, где производить и что. Хотя, если бы не политический шум, уже в конце апреля в Украине могли начать производить "Спутник V". И была бы эта вакцина даже менее российской, чем "белорусский" бензин или "швейцарский" газ.

Впрочем, если "Спутник" мы даже не можем производить у себя, поскольку его создали в "государстве-агрессоре", то почему нет такого же предложения, к примеру, по "Модерне" или "Пфайзеру"? Ведь Штаты – стратегический союзник, уж они-то могли бы обеспечить хотя бы продажу в Украину лицензии и технологии.

Но украинской власти почему-то такой вариант даже не приходит в голову. И звонок от Байдена им важен, а вакцина из Штатов почему-то безразлична.

Урок прагматизма: МИД – за Харьковские соглашения

Кто вчера порадовал, так это Министерство иностранных дел. Отбросив все пропагандистские приличия, там вчера выпустили заявление о том, что МИД выступает против денонсации Харьковских соглашений по флоту и газу, причем последовательно делает это уже седьмой год подряд.

Заявление министерства – это образец прагматичного подхода к дипломатически-юридической проблеме, которую СНБО политизировал. В МИДе объяснили те нюансы, о которых на Банковой, видимо, даже не имеют понятия: что соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины, а также тот факт, что Россия несет перед Украиной финансовые обязательства за размещение Черноморского флота в Крыму.

Понятно, что наличие договора (впрочем, как и его отсутствие) не поможет вернуть полуостров. Но в ситуации, когда нет никаких шансов сделать это военным путем и почти нет шансов на путь дипломатический, есть хотя бы суды с возможностью получить компенсацию. Разорванный одной стороной договор – это всегда шанс на компенсацию для другой, и МИД напомнил об этом специалистам по национальной безопасности.

Жаль, конечно, что здравый смысл в здании на Михайловской площади побеждает не всегда. Потому что иначе у нас не были бы испорчены отношения с Белоруссией и в Германии Украину не представлял бы консул, которого президент этой страны терпеть не может.