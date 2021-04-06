В Министерстве юстиции Украины разъяснили особенности работы нотариусов в регионах с "красным" уровнем коронавирусной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Нотариальной палаты Украины.

В частности, в государственных нотариальных конторах ограничен прием граждан из-за необходимости не допускать скопления людей в помещении конторы.

Прием будет осуществляться по предварительной записи - исключительно для совершения неотложных нотариальных действий, связанных с возможным пропуском предусмотренных законодательством сроков, а также нарушением прав граждан.

Частным нотариусам также рекомендовано ограничить прием и совершать только неотложные нотариальные действия, по предварительной записи.

Всем нотариусам необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава и осуществлять все возможные профилактические меры в отношении себя и посетителей.

Предоставление консультаций и разъяснений должно происходить дистанционно, в телефонном режиме, через электронную переписку и т. п.

Минюст в очередной раз обратил внимание, что нотариус согласно законодательству Украины не является субъектом хозяйствования, а совершает нотариальные действия и выполняет делегированные государством функции, потому положения постановления Правительства относительно запрета работы субъектов хозяйствования на нотариусов не распространяются.

В случае введения ограничительных мер в работе общественного транспорта, для налаживания бесперебойной работы нотариата территориальным органам Министерства юстиции дано поручение обратиться к соответствующим органам местного самоуправления об обеспечении нотариусов специальными пропусками пассажиров.

Как сообщала "Страна", в Киеве экс-нардеп с адвокатом и нотариусом пытались продать государственное помещение на Банковой. Квартира арестована и фактически передана Государственному управлению делами.

Напомним, что в Минюсте объяснили особенности нотариальных действий в Украине для иностранцев.