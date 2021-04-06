Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в связи со строительством нового канала "Стамбул" Анкара пока не планирует выходить из конвенции Монтрё о статусе проливов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент у Турции нет намерения выйти из конвенции Монтрё", - заверил Эрдоган.

Он добавил, что Анкара продолжит выполнять соглашение, пока не найдет возможность для его улучшения.

"Канал "Стамбул" будет способствовать разгрузке Босфорского пролива и предоставит Турции суверенную альтернативу без ограничений в рамках конвенции Монрё", - сказал президент.

Конвенция Монтрё 1936 года восстанавливала суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Ее приняли на конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей в городе Монтрё (Швейцария). При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права

Конвенция сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через упомянутые проливы и в мирное, и в военное время. Кроме того, в мирное время конвенция дает право свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Впервые идею строительства канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря, Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Затем он не раз повторял свои слова о планах строительства. Завершить проект планируется к 2023 году.

Как писала "Страна", 5 апреля в Турции задержали 10 бывших адмиралов, которые вступились за доктрину Монтрё.