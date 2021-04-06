Профильный главный государственный инспектор Главного управления Гоструда в Днепропетровской области Лилия Коваленко рассказала о том, как в Украине по закону предоставляется отпуск при работе по совместительству.

Для того, чтобы официально претендовать на отпуск по совместительству, работнику необходимо заключить трудовой договор о работе по совместительству. Тогда он имеет полное право на оплачиваемый ежегодный отпуск согласно законодательству - (ст.2 закона Украины "Об отпусках").

Ежегодный основной отпуск совместителям предоставляют такой же продолжительности, как и другим работникам соответствующей профессии, работающим на условиях полного рабочего времени, и оплачивают согласно законодательству. Длительность отпуска внутреннего совместителя также определяют отдельно по каждой из занимаемых должностей.

Частью 7 статьи 10 Закона "Об отпусках" определено, что ежегодные отпуска полной длительности до наступления 6-месячного срока непрерывной работы в первый год работы на этом предприятии по желанию работника предоставляются, в частности, совместителям - одновременно с отпуском по основному месту работы, находясь в ежегодном отпуске по основному месту работы, совместитель может не прерывать работы по совместительству или наоборот.

Если по основному месту работы работник имеет право на отпуск большей длительности, чем на работе по совместительству, то на основании ст. 26 Закона "Об отпусках" ему в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения зарплаты на срок до окончания отпуска по основному месту работы.

Работники-совместители имеют право не только на ежегодный основной отпуск, но и на другие виды отпусков, в частности, на дополнительный социальный отпуск для работников, имеющих детей; отпуск в связи с беременностью и родами; отпуск без сохранения заработной платы. При этом отпуск в связи с обучением не предусмотрен.

Оплату отпуска или выплату компенсации за неиспользованный отпуск совместителям осуществляют в таком же порядке, как и по основному месту работы, в соответствии с требованиями Порядка исчисления средней заработной платы. При этом внутреннему совместителю расчет отпускных осуществляют отдельно по каждой должности, так же отдельно считают и отпускной стаж.

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