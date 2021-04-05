Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала больным COVID-19 избегать контактов с домашними животными. По ее словам, зараженные коронавирусом могут передать питомцам инфекцию.

Слова Вуйнович приводит РИА Новости.

Кроме опасности для животных контакты несут угрозу и людям. Специалист заявила, что если коронавирус перейдет от человека к животному, вероятны генетические мутации инфекции.

"Эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей", - пояснила она.

Вуйнович добавила, что люди могут инфицировать собак, кошек, норок, тигров, львов и енотовидных собак. Влияние вируса на других зверей пока изучается, чтобы понимать, какие живые организмы наиболее восприимчивы к вирусу и могут стать потенциальными резервуарами. Эти знания помогут избежать новых новых вспышек COVID-19 в будущем.

Между тем в России первыми в мире будут выпускать вакцины от коронавируса для животных.

"Страна" подробно рассказывала об этой разработке российских ученых.