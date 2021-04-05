С 5 по ориентировочно 30 апреля 2021 года в Мумбаи (Индия) власти ввели локдаун с ужесточенными правилами. В нем 18 пунктов, некоторые весьма жесткие. Для примера при одном заболевшем коронавирусом COVID-19 блокируется весь подъезд жилога дома.

Об этом сообщил украинский врач Александр Кухарчук в соцсети Facebook, доктор медицинских наук, работающий в Мумбаи директором по исследованиям ReeLabs - компании по производству стволовых клеток и их использовании в лечении COVID-19.

Ночной комендантский час - с 20:00 до 7:00. Собираться вместе могут не более 5-ти человек (фактически, это средняя городская индийская семья). ", - уточняет Кухарчук.

"Если кто-то заболеет, то все, у кого квартиры в этом подъезде, будут заблокированы наглухо! Еда и вода под дверь, сиди 2 недели. Если это не сообщество из многоэтажных домов, а улица с частными домами, то блокируется весь квартал!", - уточняет Кухарчук.

Закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек. Винные магазины с виски, вином и пивом к продуктовым не относятся – автоматически вводится «сухой закон».

Введена строгая изоляция по выходным - загонять вышедших на улицу в субботу-воскресенье разрешено палками.

Закрыты офисы и школы, вся инфраструктура быта и отдыха - парикмахерские, спортзалы, кинотеатры, пляжи, парки и религиозные места.

При этом разрешено вести сельскохозяйственную деятельность, строительные работы, печать и распространение газет - в обычном режиме. Дозволены съемки фильмов и сериалов без скопления людей и с обязательными сертификатами тестов для всего съемочного персонала. Все виды общественного и частного транспорта будут работать, как обычно, а вот для в такси квота - 50% пассажиров.

Кухарчук так же уточняет, что все эти правила будут выполняться под строгим контролем полиции и местных властей.

Профессор подчеркивает, что в Мумбаи, где одновременно проживают, учатся, работают более 40 млн человек, проблем с койко-местами в больницах, оборудованными стационарной подачей кислорода, нет.

"В подготовленных государственных больницах заполнено 25% «ковидных» мест. В частных госпиталях больше – до 60% мест. Тем не менее, локдаун вводится, но не по ориентировке на то, сколько осталось свободных «ковидных мест», а по суточной заболеваемости. Накануне в Мумбаи за 1 день было зарегистрировано более 11 000 новых случаев заболевания – больше всего за один день с момента начала вспышки в стране", - пишет Кухарчук.

Ранее в Индии в понедельник зафиксировали самый высокий показатель новых случаев коронавируса COVID-19 с начала пандемии - более чем 100 тыс. инфицированных. Индия сейчас на втором в мире месте - после США - по общему количеству подтвержденных случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 132 млн случаев коронавируса, в частности 2,86 млн - летальных.

Фото: facebook.com/profalexkukharchuk

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