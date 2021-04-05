Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, чтобывшего украинского судью Николая Чауса похитили граждане другого государства. По данным МВД страны, они пересекли границу с Украиной.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

По словам Войку, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности некоторых участников похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

"Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", —рассказал Войку.

Он добавил, что похищение совершили иностранные граждане, которые выехали из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, отметил Войку. Он также сказал, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться за помощью в расследовании к украинским коллегам.

Где сейчас находится Николай Чаус, неизвестно. В анонимных Телеграм-каналах появлялись абсолютно разные версии: от "одной из европейских стран" до столицы непризнанной ПМР Тирасполя. По одной из версий, его вывезли в Румынию, по другой - в Украину через пункт пропуска Атаки - Могилев-Подольский. Также анонимные телеграмм-каналы пишут, что судью перевезли в Украину в багажнике машины с дипломатическими номерами, а в спецоперации по его похищению замешаны МИД и спецслужбы Украины. Но каких-либо доказательств этой версии не представлено.

В одном из Телеграм-каналов также появились фотографии человека, похожего на Чауса. Судя по фотографии, у судьи повреждена правая рука и есть гематома под глазом.

Ранее "Страна" приводила версию жены судьи о причинах его похищения.

Мы также публиковали видео похищения.