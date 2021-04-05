Вечером в понедельник, 5 апреля, был нарушен режим прекращения огня в районе Авдеевки. В результате прицельного обстрела украинских позиций в районе Авдеевки погиб служащий ВСУ.

Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка "Восток".

По данным группировки, обстрел велся из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - говорится в посте на Фейсбуке.

На обстрел противника ВСУ открыли огонь, сообщили военные. Кроме того, о нарушении режима тишины доложили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

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