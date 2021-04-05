В России почти у четверти юношей есть противопоказания для службы в вооруженных силах.

Об этом передают "Известия" со ссылкой на главного военно-врачебного эксперта Министерства обороны России полковника медицинской службы Андрея Дацко.

Среди самых распространенных причин, по которым в России признают призывников ограниченно годными он назвал болезни костно-мышечной системы (сколиоз и плоскостопие), системы кровообращения (нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца) и нервной системы.

Также возросла доля молодых людей, которым противопоказана служба в армии из-за слабого зрения. За последние годы эта причина вышла на четвертое место. Дацко обратил внимание на то, что стало меньше призывников с сильным недостатком веса. В то же время появилась противоположная тенденция - ожирение из-за увлечения фастфудом и малоподвижного образа жизни.

Эксперт Минобороны пояснил, что в армию не берут граждан с недостаточным физическим развитием.

Речь идет о людях ростом ниже 150 сантиметров и весом меньше 45 килограммов. Верхней границы нет, однако при явно избыточном весе врачи ставят диагноз "ожирение", что считается ограничением для прохождения службы.

В целом за последние десять лет количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, в России выросло с 67 до 78 процентов.

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