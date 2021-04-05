Специалисты назвали самые опасные последствия коронавирусной инфекции для нервной системы. Это нарушения мозгового кровообращения, острая некротизирующая энцефалопатия и синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система поражает часть периферической нервной системы.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова руководителя отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктора медицинских наук Анны Боголеповой.

По словам Боголеповой, в целом около трети переболевших COVID-19 пациентов жалуются на разные неврологические последствия.

"Достаточно часто у больных отмечаются такие симптомы, как головная боль, головокружение, мышечные боли и потеря обоняния", - добавила Боголепова.

Специалист сказала, что на тяжесть течения COVID-19 сильно влияют артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания сердца и хронические заболевания легких. Они осложняют течение заболевания.

Ранее "Страна" рассказывала, что у некоторых пациентов коронавирус может поражать участки мозга, которые отвечают за память и логическое мышление.

Мы также писали, что синдром Гийена-Барре является противопоказанием для прививки китайской вакциной Coronavac.