Вместе с похолоданием, которое обещают синоптики, в большинстве регионов Украины 6 апреля, ожидаются порывы ветра, из-за которых объявляют штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду ночью ожидаются в западных, а днем в центральных, восточных и южных областях.

В Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, восточных и южных регионах страны объявлен желтый уровень опасности.

Относительно спокойно только в северном регионе Украины.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщала "Страна", в Харькове с утра 5 апреля накрыл густой туман. В соцсетях опубликовали видео многих ДТП.

Напомним, что в среду, 7 апреля в Украине празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.