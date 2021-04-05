Зеленский из Катара позвонил Джонсону и попросил помочь с НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Катаре, пообщался по телефону разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
О затронутых в разговоре темах сообщает Офис президента.
По словам пресс-службы Зеленского, глава государства рассказал Джонсону об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента вблизи украинско-российской границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей.
"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам – членам НАТО и всей Европе", – сказал Зеленский и "призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ", как сказано на сайте Офиса президента.
Также Зеленский поблагодарил собеседника за поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны Большой семерки", – сказал президент.
Отдельное внимание собеседники уделили реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию в октябре 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины.
Лидеры скоординировали действия по реализации евроатлантического курса нашего государства. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО сейчас является первоочередным приоритетом Украины.
"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", – считает Зеленский.
Лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. Президент пригласил Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.
Телеграм-канал "Политика Страны" выделил главные акценты состоявшегося разговора:
- Зеленский попросил посодействовать усилению военного присутствия НАТО в регионе и усилить санкционное давление на РФ;
- Зеленский назвал получение Украиной плана действий по членству в НАТО главным приоритетом.
Ранее "Страна" приводила сообщение СМИ о том, что Зеленский проведет переговоры с Макроном и Меркель без Путина.
Позже эту информацию подтвердил Андрей Ермак, заявив, что в ближайшее время пройдут трёхсторонние переговоры Зеленского, Макрона и Меркель по Донбассу.