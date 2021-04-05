Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Катаре, пообщался по телефону разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

О затронутых в разговоре темах сообщает Офис президента.

По словам пресс-службы Зеленского, глава государства рассказал Джонсону об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента вблизи украинско-российской границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам – членам НАТО и всей Европе", – сказал Зеленский и "призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ", как сказано на сайте Офиса президента.

Также Зеленский поблагодарил собеседника за поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны Большой семерки", – сказал президент.

Отдельное внимание собеседники уделили реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Великобританию в октябре 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины.

Лидеры скоординировали действия по реализации евроатлантического курса нашего государства. Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО сейчас является первоочередным приоритетом Украины.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", – считает Зеленский.

Лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. Президент пригласил Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

Телеграм-канал "Политика Страны" выделил главные акценты состоявшегося разговора:

Зеленский попросил посодействовать усилению военного присутствия НАТО в регионе и усилить санкционное давление на РФ;

Зеленский назвал получение Украиной плана действий по членству в НАТО главным приоритетом.

Ранее "Страна" приводила сообщение СМИ о том, что Зеленский проведет переговоры с Макроном и Меркель без Путина.

Позже эту информацию подтвердил Андрей Ермак, заявив, что в ближайшее время пройдут трёхсторонние переговоры Зеленского, Макрона и Меркель по Донбассу.