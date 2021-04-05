Телеведущий Владимир Познер заявил, что несмотря на то, что ему устроили скандал в канун его дня рождения и фактически выгнали из страны, он намерен вернуться в Грузию.

"Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же, я вообще почетный кахетинец. И я, конечно, еще приеду вновь в Грузию, это безусловно. Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания", - говорится на сайте Познера.

По его мнению, случившееся с ним и его друзьями в Тбилиси связано с политическим противостоянием в республике.

"Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода - не знаю, как это назвать - шабаш, что ли. Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами - видимо, куриных яиц у них достаточно, - барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее", - заявил Познер.

Прилетевший в Тбилиси 30 марта вместе с друзьями Познер вынужден был покинуть Грузию из-за проходивших всю ночь акций представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии. В Москве осудили агрессивные действия националистов в связи с приездом в Тбилиси российского телеведущего.

Мы разбирались, как известного журналиста изгнали из Грузии и при чем тут Саакашвили. У журналиста есть три гражданства: России, Франции и США. В Грузию он отправился по американскому документу вместе с компанией примерно из 50 человек своих коллег и друзей.

Напомним, в России после инцидента с Познером призвали своих граждан не ездить в "опасную" Грузию.