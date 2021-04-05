Апелляционный суд Львова отменил штраф за отсутствие маски, выписанный полицией женщине
Во Львове апелляционный суд отменил штраф за отсутствие маски, выписанный женщине сотрудниками полиции. Также апелляция постановила, что полиция обязана оплатить женщине траты на адвоката.
Решение суда опубликовано 5 апреля в Едином государственном реестре судебных решений.
В документе коротко описаны обстоятельства, предшествовавшие заседания суда.
В Кузнецовский городской суд Ровенской области поступило исковое заявление адвоката к сотрудникам Нацполиции. Защитник просил следующее:
- признать противоправным и отменить постановление участкового офицера полиции от 2 декабря 2020 года о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в отношении гражданки Украины и применении штрафа в размере 255 грн;
- дело о привлечении к административной ответственности гражданки закрыть;
- взыскать в пользу гражданки за счет бюджета Главного управления Национальной полиции в Ровенской области судебные издержки на юридическую помощь адвоката в суде первой инстанции в размере 9000 гривен;
- судебный сбор взыскать в пользу государства за счет бюджета ГУ Нацполиции в Ровенской области;
- взыскать в пользу гражданки за счет бюджета ГУ Нацполиции в Ровенской области судебный сбор в размере 908 грн.
Кузнецовский горсуд Ровенской 10 февраля 2021 года исковое заявление адвоката оставил без удовлетворения.
Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой попросил отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, об удовлетворении административного иска. В обоснование апелляционной жалобы истец сослался на то, что доказательства его виновности в совершении правонарушения отсутствуют. Кроме того, указал на нарушение процедуры привлечения истца к административной ответственности: гражданке было отказано воспользоваться правовой помощью, а также ей не разъяснили права лица, привлекаемого к административной ответственности. К тому же не существует законодательного определения понятий "общественные здания и сооружения".
Суд рассмотрел и постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу женщины и ее адвоката.
Суд отменил решение Кузнецовского горсуда, взыскал в пользу женщины из бюджета Нацполиции судебные расходы (уплату судебного сбора в размере 1135 грн и расходы на юридическую помощь в суде первой инстанции в размере 3375 грн).
Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада утвердила штрафы за ношение масок на подбородке.
А в марте "Страна" рассказывала, что в Житомире суд признал антиконституционными требования носить маски в транспорте.