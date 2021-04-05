Во Львове апелляционный суд отменил штраф за отсутствие маски, выписанный женщине сотрудниками полиции. Также апелляция постановила, что полиция обязана оплатить женщине траты на адвоката.

Решение суда опубликовано 5 апреля в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе коротко описаны обстоятельства, предшествовавшие заседания суда.

В Кузнецовский городской суд Ровенской области поступило исковое заявление адвоката к сотрудникам Нацполиции. Защитник просил следующее:

признать противоправным и отменить постановление участкового офицера полиции от 2 декабря 2020 года о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в отношении гражданки Украины и применении штрафа в размере 255 грн;

дело о привлечении к административной ответственности гражданки закрыть;

взыскать в пользу гражданки за счет бюджета Главного управления Национальной полиции в Ровенской области судебные издержки на юридическую помощь адвоката в суде первой инстанции в размере 9000 гривен;

судебный сбор взыскать в пользу государства за счет бюджета ГУ Нацполиции в Ровенской области;

взыскать в пользу гражданки за счет бюджета ГУ Нацполиции в Ровенской области судебный сбор в размере 908 грн.

Кузнецовский горсуд Ровенской 10 февраля 2021 года исковое заявление адвоката оставил без удовлетворения.

Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой попросил отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, об удовлетворении административного иска. В обоснование апелляционной жалобы истец сослался на то, что доказательства его виновности в совершении правонарушения отсутствуют. Кроме того, указал на нарушение процедуры привлечения истца к административной ответственности: гражданке было отказано воспользоваться правовой помощью, а также ей не разъяснили права лица, привлекаемого к административной ответственности. К тому же не существует законодательного определения понятий "общественные здания и сооружения".

Суд рассмотрел и постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу женщины и ее адвоката.

Суд отменил решение Кузнецовского горсуда, взыскал в пользу женщины из бюджета Нацполиции судебные расходы (уплату судебного сбора в размере 1135 грн и расходы на юридическую помощь в суде первой инстанции в размере 3375 грн).

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада утвердила штрафы за ношение масок на подбородке.

А в марте "Страна" рассказывала, что в Житомире суд признал антиконституционными требования носить маски в транспорте.