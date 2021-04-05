В Минздраве дали указания, как за время карантина из-за пандемии COVID-19, не потерять свою прекрасную физическую форму, не набрать лишний вес и не находится в стрессе. Все эти факторы негативно влияют на ваше здоровье. Но не унывайте! Мы собрали для вас щепотку вдохновения и делимся советами о том, как сохранить свою физическую форму во время карантина.

Делайте частые короткие активные перерывы в течение дня

За 20-30 минут активности вы можете сделать простые упражнения - наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами.

Найдите для себя онлайн-тренировки

Если у вас есть доступ к интернету, такие занятия - отличный способ держать себя в форме, а также найти единомышленников и заниматься вместе. Важно только подобрать правильный курс, чтобы не навредить собственному здоровью.

Больше ходите

Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мышцы в тонусе. Прогуливайтесь квартирой и на месте, запустив свежего воздуха в комнату.

Чаще вставайте

Рекомендуем вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Подумайте, какую часть дел вы могли бы сделать стоя? Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.

Расслабляйтесь

Чувствуете стрессы или раздражаетесь? Сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на позитивные мысли, помедитируйте. Вы можете спеть вслух любимую песню - это точно поднимает настроение.

Правильно питайтесь

Во время еды нам необходимо получать нужное количество питательных веществ, а также жидкости. Пейте достаточно воды. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей в рационе. Ограничьте потребление соли и сахара.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Как сообщала "Страна", в мэрии Одессы заявили о получении 4,5 тысяч доз вакцины Pfizer. Эта вакцина предназначена для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также - для персонала, который их обслуживает.

Напомним, что в "красном" Ивано-Франковске области митингуют предприниматели.