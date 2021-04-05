В Днепропетровской области задержали шестерых участников группировки, которые терроризировали фермеров и предпринимателей, еще 16-ти объявили о подозрении.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины по итогам проведенной спецоперации по борьбе с криминалитетом в регионе.

Среди задержанных есть так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты".

"Смотрящие" через доверенных лиц "терроризировали" предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить "дань", организовывали выполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы", - рассказали в полиции.

Организатором группировки стал так называемый "смотрящий" из города Никополь с богатым уголовным прошлым за плечами. Среди его доверенных лиц - супруга организатора, криминальные "авторитеты", так называемые "смотрящие" по городам, районам и исправительными учреждениями.

Каждый из них отвечал за свой "фронт" работы. Злоумышленники заставляли предпринимателей платить дань, выбивали несуществующие долги, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы.

В первый день апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации с участием 250 человек. Позже было проведено 43 санкционированных обыска по месту жительства и отбывания наказания злоумышленников.

В ходе обысков было изъято оружие и боеприпасы, пять автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 миллиона гривен.

На основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые - сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым - содержание под стражей, еще одному - домашний арест. Разбирательство в отношении других участников продолжается.

Напомним, ранее в Киеве и Одессе задержали банду, которая вымогала деньги и похищала людей.

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