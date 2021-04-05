Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины
Вашингтон обратился к Москве за объяснениями по поводу передвижений российских войск у границ с Украиной.
Об этом 5 апреля сообщил во время брифинга представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращения огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", - сказал Прайс.
При этом он отказался ответить на вопрос журналиста, не является ли передвижение российских войск у границ Украины попыткой запугивания Киева.
"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией. Моя работа - говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать: мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины. Это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.
Он добавил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине.
"Контекст имеет значение", - считает Прайс.
Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/Wqm04iFIOs— Department of State (@StateDept) April 5, 2021
Как писала "Страна", рост напряженности на Донбассе и перемещения войск РФ обсудили во время своего первого телефонного разговора Владимир Зеленский и Джо Байден.
Мы также приводили комментарий Кремля по поводу переброски армии РФ к границе.