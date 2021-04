Вашингтон обратился к Москве за объяснениями по поводу передвижений российских войск у границ с Украиной.

Об этом 5 апреля сообщил во время брифинга представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращения огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", - сказал Прайс.

При этом он отказался ответить на вопрос журналиста, не является ли передвижение российских войск у границ Украины попыткой запугивания Киева.

"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией. Моя работа - говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать: мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины. Это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.

Он добавил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года в Украине.

"Контекст имеет значение", - считает Прайс.

