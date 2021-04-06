В понедельник в Министерстве по делами хаджа (паломничества к святым местам) Саудовской Аравии заявили, что власти разрешат посещение исламских святынь в период Рамадана паломникам, вакцинированным от COVID-19.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал "аль-Арабийя".

Сообщается, что желающие получить разрешение на хадж должны получить две дозы вакцины от коронавируса, его будут выдавать на основании статуса "вакцинирован" в специальном приложении. Отмечается, что такое условие касается и тех прошел вакцинацию после выздоровления от COVID-19.

Желающие подать заявку на совершение Умры - малого паломничества в Мекку, регулярных молитв или посещение священных мест должны зарегистрироваться в специализированных приложениях, зарезервировав доступные временные интервалы.

В министерстве отметили, что в течение Рамадана увеличат возможности приема паломников в главной для исламского мира Запретной мечети Мекки. При этом там будут действовать меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и её окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама после Шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум).

Умра - малое паломничество, связанное с посещением Мекки, а также Запретной мечети, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время. Умра - один из видов поклонения, который требует материальных и физических затрат, но в то же время, по мнению мусульман, приносит пользу как одному человеку, так и обществу в целом. Каждый год хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8 и заканчивая 12 днём месяца Зуль-хиджи, последнего месяца исламского года. 9-й день Зуль-хиджи называется День Арафат и считается днём хаджа. В 2021 году он приходится на 19 июля В этом году начало Рамадана приходится на 13 апреля.

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