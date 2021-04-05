Стало известно, кто организовал скандальную обнаженную массовую фотосессию девушек в мусульманском Дубае.

Источники "Страны" в среде модельного бизнеса сообщают, организатором съемок стал француз Стефан Клавель. Он часто бывает в Киеве, о чем написал в своем "ВКонтакте": "Я француз, но обычно живу в Киеве в Украине или в Гуанчжоу в Китае, в зависимости от погоды". В украинской столице он занимается, в числе прочего, модельным бизнесом. А также владеет компанией по разработке программного обеспечения.

В интернете есть информация, что Клавель является сотрудником киевского модельного агентства PM Models. Эта компания указана в его профиле на LinkedIn.

В Инстаграме Клавеля есть фото из Дубая, где он был полтора месяца назад.

А на Ютубе есть видео годичной давности из Дубая, на котором появляются Клавель и российский рэпер Гуф. В подписи к ролику француз представлен как человек, создавший в 1996 году программу для диджеев и ставший благодаря ей долларовым миллионером.

По нашим данным, после фотосессии его задержали, как и девушек.

Ранее "Страна" приводила фото и видео из Дубая с участием раздетых моделей.

Мы также сообщали, что среди задержанных девушек оказалось больше десятка украинок.