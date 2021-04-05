Одна из ведущих межрегиональных газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковала указ Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Они были уволены путем отмены в марте указа Виктора Януковича об их назначении в КСУ.

Свое мнение о действиях Зеленского на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал редактор отдела политики Рейнхард Весер.

По мнению Весера, существуют очень веские причины, по которым уволенные конституционные судьи больше не должны вершить закон. Ведь "они пытались с помощью неубедительных аргументов отвергнуть наиболее важные (хотя и не особо впечатляющие) достижения в борьбе с коррупцией, причем по совершенно эгоистичным причинам". По словам Весера, их карьера воплощает все негативные явления украинской судебной системы с момента обретения независимости. Ну и к тому же председатель Конституционного суда приобрел участок земли в Крыму, аннексированном Россией, и "таким образом де-факто согласился с этим захватом земли".

"Но с решением Зеленского все же есть проблема: президент не имеет права просто так увольнять конституционных судей. В конце концов, чего бы стоил конституционный суд, если бы он находился во власти правителей?" - задал риторический вопрос редактор издания.

Весер считает, что выбор юридического обоснования для увольнения ненамного улучшает положение, которое журналист сравнил с прорывом дамбы.

"Решение было бы еще более приемлемым, если бы ближайшее окружение президента не попыталось одновременно подорвать независимость расследователей коррупции. Предполагаемая чистка в Конституционном суде - опасный сигнал", - резюмировал журналист.

Ранее "Страна" подробно анализировала указ Зеленского о судьях КСУ и его возможные последствия.

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