Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию о том, что скоро состоятся трёхсторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского, французкого лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом Ермак рассказал в комментарии журналистам, фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Политика страны".

"Думаю, что видеоконференция или переговоры трех сторон (Германии, Франции и Украины) произойдут очень скоро. Тяжелые переговоры, но они продолжатся, потому что мы должны достичь мира, прекратить войну, вернуть все наши земли и всех наших людей", - сказал он.

Напомним, 30 марта прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Они состоялись без участия Владимира Зеленского. При этом главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине, в частности, Донбассе.

Между тем Макрон и Меркель в разговоре с Путиным призвали провести переговоры в полноценном нормандском формате, а также договорились активизировать работу своих политических советников.

В то же время вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что не стоит паниковать по поводу переговоров лидеров России, Франции и Германии без Украины.

"Страна" подробно разбиралась в том, почему Путин, Меркель и Макрон созвонились по Донбассу без Зеленского.