Российская правозащитница Оксана Челышев (живет в Финляндии) поговорила по телефону с отцом погибшего на Донбассе ребенка - 5-летнего Владика Шихова.

Стенограмму разговора, который состоялся сегодня днем, она опубликовала у себя в Facebook.

Мальчик, напомним, погиб 3 апреля на неподконтрольной территории, в поселке Александровское под Енакиево. Власти "ДНР" и родственники ребенка говорят, что причиной смерти стал обстрел. По одной из версий, стреляли с беспилотника.

Сегодня Владика похоронили.

Мы уже пересказывали свидетельства его бабушки. Она говорила, что ребенок игрался во дворе частного дома, раздался взрыв. После обстрела ему оторвало конечности. Спасти мальчика не удалось.

Новую информацию о смерти ребенка раскрыл его отец Сергей Шихов, с которым созвонилась журналистка. На момент смерти ребенка он был в другом месте.

"Он выскочил на улицу с игрушками в руках, а бабушка остановилась просто проверить телефон. Потому что время подходило: я должен был ей звонить. Я всегда звоню в одно и то же время. Она остановилась: что стоит для пожилого человека пощупать по карманам, есть ли там телефон. Это — секундное дело. Она открыла дверь. Взрыв. Туман. И все. Потом она не помнит. Дед говорит:" я сорвался на взрыв, побежал, смотрю, а она бежит, потом упала"", - рассказал Сергей.

На вопрос, видел ли кто-то, как по Владику стреляет беспилотник, он ответил отрицательно. При этом уточнив, что дрон слышали другие жители поселка.

"На данный момент никто из тех, с кем я говорил, ничего не видел и не слышал. Но мать буквально вчера звонила: приходили ее подруги, которые живут в поселке выше по улице, намного выше... Они в это время были где-то в огороде. Погода была очень хорошая, тепленько было. Они копались в огороде. Плюс 15 было. Они слышали звук дрона. Это как они сказали маме. Но они его не видели. Это то, что я сейчас знаю", - рассказал отец погибшего ребенка.

По его словам, удар был около трех-четырех часов дня. В заключении врачей о гибели мальчика говорится об осколочных ранениях и ампутации конечностей.

"Я забрал заключение. "Осколочные ранения"… там еще что-то написано. С ампутацией верхних и нижних конечностей». Я думаю, сразу. Насколько я знаю, его одну ножку даже не нашли. А в каком месте дома произошел взрыв? Где был мальчик? Мы забрали маму (бабушку Владика - Ред.) с больницы. Это было еще днем. Ну, не днем, а просто было светло. Мы потом поехали домой, там, где все это произошло. Она ходила и смотрела это место. Взрыв произошел прямо посредине двора. Место, где можно подумать, что там был взрыв — посредине двора. Там есть какой-то … как это называется… как выщерблина в асфальте. Не воронка, а как выщерблина. То есть, это — небольшая ямка в покрытии асфальтовом? Я не могу сказать, потому что я сам пока не ездил туда.

По его словам, у самой бабушки, Натальи Ивановны Терентьевой осколочные ранения в ногу и разбита голова. "Я не хотел забирать бабушку вообще из больницы. Ее сразу отвезли в реанимацию. В реанимации ее откачали", - рассказал отец ребенка.