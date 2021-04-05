Офис генерального прокурора Украины направил во Францию ходатайство для проведения следственных действий в отношении француза, подозреваемого в совершении смертельного ДТП во Львовской области летом 2020 года.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook после того, как встретилась с матерь двух девочек, погибших в ДТП.

Речь идет об аварии на дороге Киев-Чоп, которое произошла в районе города Броды в июле 2020 года. По данным следствия, за рулем был гражданин Франции. Он грубо нарушил правила дорожного движения во время обгона, в результате чего произошло столкновение. Две девушки, находившиеся в автомобиле, погибли.

"Сейчас, по данным Нацполиции, водитель находится на территории Французской Республики. Мы уже направили ходатайство о поручении во Французскую Республику, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю сообщение о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий", - написала генпрокурор.

Кроме того, Офис генпрокурора планирует задействовать дипломатические каналы и максимум усилий, чтобы привлечь водителя к ответственности.

Ранее мы рассказывали, как в Николаевской области столкнулись такси и грузовик. Три человека погибли на месте ДТП.

Также сообщали, что в Украине ужесточили наказания за пьяные в ДТП. Если ДТП привело к смерти нескольких человек, то водителю грозит от 7 до 12 лет тюрьмы и от лишение прав на такой же срок.