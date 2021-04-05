Стало известно, кто был одним из напавших в Киеве на парня, который распивал алкоголь вместе с девушкой. Нападение совершили члены группы "Альтернатива", в том числе россиянин из группы неонациста Тесака.

Отчет о "подвиге" с избиением человека толпой опубликован в Телеграм-канале "Альтернативы".

"Альтернатива" позиционирует себя как молодежное движение и "проект прямого действия, который объединяет в своих рядах активистов, заинтересованных сделать нашу страну и общество лучше". Члены организации борются с распространением наркотиков, распитием спиртных напитков в общественных местах, продажей алкоголя несовершеннолетним и педофилией.

"Альтернатива" провела очередной рейд против распития алкоголя в общественных местах. На этот раз Контрактовая: быдло разных возрастов забыло о законе, запрещающем подобное поведение, а мимо проходящие неравнодушные граждане им об этом доходчиво напомнили", - говорится в Телеграм-канале организации по поводу нападения на Подоле.

По данным Телеграм-канала "Marker", "Альтернатива" связана с движением "Азов" и "Нацкорпусом". А одним из ее лидеров, по некоторым данным, является Михаил Шаланкевич - российский неонацист из ультраправой организации "Реструкта" Максима Марцинкевича (Тесака).

В 2018 году Шаланкевича, как и большинство членов группы Тесака, признали виновными в серии нападений с использованием оружия, а также в овладении имуществом своих жертв. Тогда участники "Реструкта" тоже оправдывали совершенные нападения "борьбой с наркоманами и алкоголиками".

Шаланкевич получил шесть лет, но вышел почти сразу в связи с отбытием срока. А уже в 2020 году он переехал в Украину, где вступил в "Нацкорпус".

"Похоже, что здесь Шаланкевич решил вернуться к деятельности, которой занимался в России, - "борьбой" за здоровый образ жизни других насильственными методами. Нападение на молодежь на Подоле - не единственный пример этой "борьбы", который можно найти на канале "Альтернатива" или личной странице неонациста во ВКонтакте", - пишет канал "Marker".

Что касается упомянутых примеров, то их действительно много. Так, один из свежих отчетов показывает расправу над закладчиками наркотиков.

Михаил Шаланкевич. Фото: ВК

Ранее "Страна" описывала подробности нападения группы спортивных молодых мужчин на парня и девушку в Киеве. В полиции заявили, что напали граждане России, которые представились украинскими активистами.

Мы также сообщали о смерти в тюрьме неонациста Тесака, которая произошла осенью 2020 года.